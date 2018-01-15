Ким Кардашьян планирует кормить грудью ребенка, которого родит суррогатная мать

Ким Кардашьян, которая вскоре станет мамой в третий раз, рассказала о своем желании кормить грудью будущего ребенка. Напомним, малыш родится от суррогатной матери.

На вопрос, как это возможно, ответила врач, работающая с телезвездой: "Ким придется пропить курс специальных препаратов, которые подготовят ее к кормлению. Это вполне реально", – цитирует слова доктора Hollywood Life.

Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей – дочь Норт и сына Сейнта.

После вторых родов Ким была проведена операция, после которой самостоятельно выносить и родить ребенка она больше не сможет.