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Ким Кардашьян планирует кормить грудью ребенка, которого родит суррогатная мать

Ким Кардашьян
12:31 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей.

Ким Кардашьян, которая вскоре станет мамой в третий раз, рассказала о своем желании кормить грудью будущего ребенка. Напомним, малыш родится от суррогатной матери.

На вопрос, как это возможно, ответила врач, работающая с телезвездой: "Ким придется пропить курс специальных препаратов, которые подготовят ее к кормлению. Это вполне реально", – цитирует слова доктора Hollywood Life.

Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей – дочь Норт и сына Сейнта.

После вторых родов Ким была проведена операция, после которой самостоятельно выносить и родить ребенка она больше не сможет.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дети, Ким Кардашьян, Ребенок, Роды, Суррогатная мать.
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