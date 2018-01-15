https://telegraf.com.ua/files/2018/01/p_51837835-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3852990-kim-kardashyan-planiruet-kormit-grudyu-rebenka-kotorogo-rodit-surrogatnaya-mat.html
Ким Кардашьян планирует кормить грудью ребенка, которого родит суррогатная мать
12:31 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей.
Ким Кардашьян, которая вскоре станет мамой в третий раз, рассказала о своем желании кормить грудью будущего ребенка. Напомним, малыш родится от суррогатной матери.
На вопрос, как это возможно, ответила врач, работающая с телезвездой: "Ким придется пропить курс специальных препаратов, которые подготовят ее к кормлению. Это вполне реально", – цитирует слова доктора Hollywood Life.
Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей – дочь Норт и сына Сейнта.
После вторых родов Ким была проведена операция, после которой самостоятельно выносить и родить ребенка она больше не сможет.
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