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Медики назвали ягоду, которая успешно заменит таблетки от зубной боли

Клюква
22:28 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Университета Рочестера обнаружили новое средство от зубной боли — клюкву.

Как оказалось, клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. Результаты этого исследования опубликовал журнал Caries Research.

Ранее клюква продемонстрировала иные свои достоинства. В 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца.

В 2004 году Университет Скрэнтона обнаружил, что клюква увеличивает количество «хорошего» холестерина в крови человека.

В 2002 году Общество инфекционистов Америки сообщило, что клюква способна уничтожать болезнетворные бактерии, вызывающие воспаления мочеполовой системы, которые резистентны к антибиотикам.

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