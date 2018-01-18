Медики назвали ягоду, которая успешно заменит таблетки от зубной боли

Как оказалось, клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. Результаты этого исследования опубликовал журнал Caries Research.

Ранее клюква продемонстрировала иные свои достоинства. В 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца.

В 2004 году Университет Скрэнтона обнаружил, что клюква увеличивает количество «хорошего» холестерина в крови человека.

В 2002 году Общество инфекционистов Америки сообщило, что клюква способна уничтожать болезнетворные бактерии, вызывающие воспаления мочеполовой системы, которые резистентны к антибиотикам.