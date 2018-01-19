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Ученые назвали продукт, который лучше всего есть на завтрак

Сладкий завтрак
12:15 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета Тель-Авива провели важное исследование.

Ведущие израильские ученые советуют всем кушать на завтрак сладости. По их словам, сладкое помогает снизить чувство голода, бодрит и дарит заряд позитива на целый день.

Ученые из Университета Тель-Авива провели исследование и выяснили, что печенье, шоколад и другие сладости на завтрак являются отличным способом борьбы с лишними килограммами.

Они уточнили, что сладости необходимо есть именно утром, и употребление их в другое время не принесет желаемого эффекта.

Также они добавили, что у людей, которые питаются сладостями на завтрак, активнее вырабатывается гормон, отвечающий за чувство голода – грелин. В тот момент, когда гормон передает нервной системе сигнал о насыщении, настроение человека сразу улучшается.

В результате низкокалорийная еда на обед и ужин гораздо легче переносится теми, кто насытился с утра. А десерты перерабатываются в калории, которых человек лишается в течение дня.

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Новости шоу бизнеса, Завтрак, Исследование, Продукт, Сладкий завтрак, Ученые.
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