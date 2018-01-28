Немного хандры никому не повредит, но если вы чувствуете, что депрессия начинает затягиваться, а работа и увлечения перестают приносить удовольствие, то самое время для перемен. Начать следует с рациона, ведь по сравнению с летом он стал менее разнообразным, а значит, необходимо восполнить нехватку витаминов и прибегнуть к помощи продуктов, которые обладают антистрессовым эффектом. Запоминайте лучшие природные антидепрессанты. Эксперты составили список продуктов, которые эффективно устраняют малейшие симптомы хандры.