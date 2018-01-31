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Суперлуние и лунное затмение: кому в этот день нужно беречь здоровье

Суперлуние
14:01 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Последний раз подобное явление наблюдалось более 150 лет назад.

Сегодня, 31 января, можно будет наблюдать суперлуние, лунное затмение и голубую Луну. Их можно будет наблюдать ночью в последний день января.

Отмечается, что последний раз подобное явление наблюдалось более 150 лет назад: в марте 1866 года для Западного полушария и в декабре 1982 года для Восточного полушария.

Уточняется, что суперлуние можно будет наблюдать на рассвете 31 января, а полнолуние смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки.

Во время солнечных и лунных затмений идет огромнейшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, поэтому возрастает число гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Врачи не рекомендуют выходить из дома людям с больным сердцем и уж тем более заниматься какой-либо физической работой.

В день затмения нарушается мыслительная деятельность, поэтому лучше не затевать ничего важного, не принимать знаковых решений – слишком велика опасность ошибки из-за неверной оценки реальности. Причем ошибка будет иметь последствия долгое время.

Как влияет лунное затмение на здоровья

"Проще связать головную боль не с тем, что мы много курили, мало спали или нервничали, а с тем, что происходит вокруг нас, изменением погоды и затемнением,– сказала врач- кардиолог Марины Крапивнер.

Для профилактики она советует в этот период больше отдыхать и не перегружать нервную систему.

Голубую Луну можно будет наблюдать посреди ночи. Центральная и Восточная Азия, Индонезия, Новая Зеландия и большая часть Австралии получат великолепный вид лунного шоу в вечернем небе. Двигаясь дальше на запад, в Западную Азию, на Индийский субконтинент, Ближний Восток и Восточную Европу, затмение уже будет продолжаться, когда поднимается луна.

В декабре прошлого года жители Земли наблюдали суперлуние. Тогда луна достигла наибольших в 2017 году размеров – она была на 14% больше и на 30% ярче.

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Новости шоу бизнеса, Влияние, Затмение, Здоровье, Реакция на здоровья, Суперлуние.
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