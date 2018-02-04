Эффективный и недорогой способом эпиляции

Все девушки мира в тайне мечтают о волшебном средстве, которое избавило бы их навсегда от нежелательных волос. К сожалению, такое средство еще не придумали.

Но сегодня мы поделимся с тобой самым эффективным и недорогим способом эпиляции. Как делать шугаринг в домашних условиях.

Как избавиться от волос на ногах

Ингредиенты

50 г воды

50 г жидкого мёда

200 г сахара

Приготовление

Смешай воду, мёд и сахар в небольшой миске, которую можно ставить в микроволновую печь.

Разогревай смесь в микроволновке на средней температуре. Тебе понадобится около 5–10 минут для приготовления.

Несколько раз в минуту доставай миску и помешивай содержимое. Когда смесь загустеет и приобретет янтарный оттенок, можно смело вынимать миску из микроволновки.

Дай пасте остыть в течение 5–10 минут.

Затем ее необходимо переместить в стеклянную банку с плотной крышкой.

Пасту следует хранить в холодильнике в течение 30 дней.

Наносить липкую массу нужно против роста волос, как бы размазывая ее. Срывать смесь необходимо по направлению роста. Именно это препятствует появлению вросших волос.

После проведения процедуры следует смыть остатки пасты для шугаринга и нанести увлажняющий крем. Для того, чтобы использовать пасту в следующий раз, нужно разогреть ее в микроволновой печи или на водяной бане.

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