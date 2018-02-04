ВОЗ сообщила о влиянии алкоголя на развитие 7 видов рака

Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ВВС Украина.

"Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, который содержится во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки и делает их более склонными к злокачественным изменениям", - отметили в организации.

В ВОЗ уточнили, что алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы. Например, если женщина употребляет четыре бокала вина ежедневно, риск развития у нее рака молочной железы возрастает на 50 %.

"Безопасной" дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления представляют риск для здоровья", - отмечают в ВОЗ.

При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.

Как сообщалось, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.