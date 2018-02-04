ВОЗ сообщила о влиянии алкоголя на развитие 7 видов рака
Новости шоу бизнеса: Алкоголь может повлечь возникновения семи видов рака, ключая рак молочной железы.
Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ВВС Украина.
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"Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, который содержится во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки и делает их более склонными к злокачественным изменениям", - отметили в организации.
В ВОЗ уточнили, что алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы. Например, если женщина употребляет четыре бокала вина ежедневно, риск развития у нее рака молочной железы возрастает на 50 %.
"Безопасной" дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления представляют риск для здоровья", - отмечают в ВОЗ.
При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.
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Как сообщалось, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.