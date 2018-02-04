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ВОЗ сообщила о влиянии алкоголя на развитие 7 видов рака

Алкоголь
23:38 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Алкоголь может повлечь возникновения семи видов рака, ключая рак молочной железы.

Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ВВС Украина.

В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты

"Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, который содержится во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки и делает их более склонными к злокачественным изменениям", - отметили в организации.

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В ВОЗ уточнили, что алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы. Например, если женщина употребляет четыре бокала вина ежедневно, риск развития у нее рака молочной железы возрастает на 50 %.

"Безопасной" дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления представляют риск для здоровья", - отмечают в ВОЗ.

При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.

Эти повседневные напитки действительно помогают сохранить молодость

Как сообщалось, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

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