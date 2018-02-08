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Назван эффективный продукт от повышенного давления

Орехи кешью
01:12 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Регулярное употребление орехов кешью снижает повышенное артериальное давление.

Орехи кешью могут улучшить показатели артериального давления и "хорошего" холестерина. Они содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, относящиеся к категории полезных.

Уже длительное время орехи включают в категорию здорового питания, поскольку они обладают многочисленными преимуществами в деле укрепления самочувствия человека и профилактики самых разных недугов. И вот теперь новое исследование показало, что одним из самых полезных орехов является кешью. Выяснилось, что регулярное употребление эти орехов снижает повышенное артериальное давление и увеличивает показатели так называемого "хорошего" холестерина или липопротеидов высокой плотности.

По мнению авторов исследования, данные преимущества кешью объясняются наличием в этих орехах мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, считающихся полезными. Результаты этого исследования были получены в ходе наблюдений за 300 добровольцами, имеющими диабет второго типа. Половина участников эксперимента употребляла по 30 г несолёных сырых кешью каждый день.

К концу трехмесячного периода наблюдений ученые оценили самые разные параметры здоровья, включая артериальное давление, а также уровень холестерина. Обычно у диабетиков давление бывает повышенным, но в группе на кешью оно снизилось, в среднем, на 5 мм ртутного столба. Уровень липопротеидов высокой плотности у них вырос на 2 мг. При этом кешью не оказали никакого негативного воздействия на вес или уровень сахара в крови. Отметим, что эти итоги были получены всего за три месяца регулярного употребления небольшого количества орехов.

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Новости шоу бизнеса, Новости здоровья, Орехи кешью, Повышенное артериальное давление, Холестерин.
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