Очень часто люди путают это заболевание с другим, легко устраняемым состоянием глаза – катарактой. Но это совершенно разные заболевания.

Глаукома – опасное заболевание, которое приводит к необратимой слепоте. 15% человек старше 70 лет такой диагноз уже поставлен. Плохо и то, что глаукома – наследственное заболевание, которое передается по материнской линии. И если ваши родственники сталкивались с такой проблемой, вы очень рискуете. Инфаркт, гипертония, диабет – известные всем, опасные болезни. Многие люди знают о них и, беспокоясь о своем здоровье, посещают врачей. А что известно о глаукоме?