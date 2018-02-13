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Корь в Украине: заболели уже 4 тысячи человек

Больница
15:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: На сегодня в Украине зарегистрировано уже 4298 случаев кори, в том числе 2875 у детей.

В Украине на прошлой неделе корью заболели 798 человек, среди которых 287 взрослых и 511 детей.

Об этом на брифинге заместитель генерального директора по инфекционным болезням Центра общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"На прошлой неделе мы не наблюдали роста заболеваемости корью. В целом корью заболели 798 человек, среди которых 287 взрослых и 511 детей. Это на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Впервые за период этой вспышки кори с 2017 года количество новых случаев заболевания корью уменьшилось. Мы надеемся, что заболеваемость снизится и к лету мы выйдем на ноль случаев кори", - сказал Ляшко.

В целом, по данным ЦОЗ, с начала 2018 года корью заболели 4298 человек - 1423 взрослых и 2875 детей. Госпитализированы 2872 человека.

Больше всего людей заболело в Ивано-Франковской области - 965 случаев, Одесской - 781, Закарпатской - 681, Черновицкой - 509, Львовской - 269 случаев.

Наименьшее количество больных корью в Черниговской области - 1 случай, Сумской - 2 случая, Луганской и Харьковской - по 3 случая и Ривненской - 4 случая.

В целом с начала года от осложнений в результате кори умерли 5 человек - трое детей и двое взрослых, проинформировал Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что в 2018 году Украина будет обеспечена вакциной КПК (корь, паротит, краснуха). В частности, 1 097 600 доз будут доставлены в Украину в первом полугодии 2018 года. Первая партия в 220 тысяч доз поступит в Украину уже в конце февраля.

Ляшко напомнил, что вакцинация обеспечивает защиту от заболевания, однако специфического лечения кори не существует.

"Невакцинированного ребенка трудно спасти в любой системе здравоохранения. Действенным средством защиты является вакцинация", - сказал Ляшко.

Он проинформировал, что для кори характерен 5-летний цикл. Поэтому важно вакцинироваться сейчас, чтобы был сформирован коллективный иммунитет и обеспечена защита населения от возможных вспышек болезни, подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, на пятой неделе 2018 года в Украине корью заболели 930 человек, а одна женщина умерла в результате осложнения, вызванного этой болезнью. В общей сложности за пять недель этого года было зарегистрировано 3554 больных корью, на сегодняшний день умерли от кори четыре человека - двое детей и двое взрослых.

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Новости шоу бизнеса, Вакцинация, Корь, Корь в Украине, Минздрав.
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