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Медики рассказали, как мужчинам сохранить половую активность в старости

Медики рассказали, как мужчинам сохранить половую активность в старости
00:55 Сегодня Телеграф
likar.info
Фото: likar.info

Новости шоу бизнеса: Ученые пришли к выводу, что терапия тестостероном значительно улучшает половую функцию пожилых мужчин.

Людям, которые потеряли половое влечение или страдают от эректильной дисфункции, поможет заместительная терапия тестостероном. Такое открытие сделали ученые из Медицинского колледжа Бэйлора и Медицинского центра Святого Луки в Хьюстоне, штат Техас (США).

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Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Clinical Endocrinology.

Тестостерон, основной мужской половой гормон, имеет жизненно важное значение для производства спермы, эректильной функции и поддержания полового влечения. С возрастом уровень тестостерона естественным образом уменьшается. По оценкам специалистов, 95 % таких случаев не выявляют, но в реальности гипогонадизм - снижение или отсутствие гормонов, выделяемых мужскими семенниками – крайне распространен. Им страдают до 40% мужчин в возрасте старше 45 лет.

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Ученые решили исследовать эффективность заместительной терапии тестостероном в случаях сексуальной дисфункции у пожилых мужчин.

В исследовании принимали участие 470 мужчин старше 65 лет, у которых наблюдались низкое либидо и низкий уровень тестостерона. У каждого участника эксперимента был гетеросексуальный партнер, который был готов к половому контакту по крайней мере два раза в месяц.

Исследование проводилось в течение года. Мужчины либо получали тестостерон гель (наиболее распространенный вид терапии тестостероном), либо гель плацебо. Каждый участник отвечал на вопросы о своей сексуальной функции в начале исследования и затем каждые 3 месяца. Эти пункты включали частоту половых актов, ночные эрекции и мастурбации.

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В результате обнаружилось, что из 12-ти показателей сексуальности 10 были значительно улучшены у мужчин, принимавших тестостерон. Только по двум пунктам не наблюдалось каких-либо изменений - это «заигрывание с другими» и «спонтанные эрекции».

В то время как мужчины из группы плацебо не показали никаких изменений.

В итоге ученые пришли к выводу, что терапия тестостероном значительно улучшает половую функцию пожилых мужчин.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медицина, Новости здоровья, Организм, Тестостерон, Эректильная дисфункция.
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