Медики рассказали, как мужчинам сохранить половую активность в старости

Людям, которые потеряли половое влечение или страдают от эректильной дисфункции, поможет заместительная терапия тестостероном. Такое открытие сделали ученые из Медицинского колледжа Бэйлора и Медицинского центра Святого Луки в Хьюстоне, штат Техас (США).

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Clinical Endocrinology.

Тестостерон, основной мужской половой гормон, имеет жизненно важное значение для производства спермы, эректильной функции и поддержания полового влечения. С возрастом уровень тестостерона естественным образом уменьшается. По оценкам специалистов, 95 % таких случаев не выявляют, но в реальности гипогонадизм - снижение или отсутствие гормонов, выделяемых мужскими семенниками – крайне распространен. Им страдают до 40% мужчин в возрасте старше 45 лет.

Ученые решили исследовать эффективность заместительной терапии тестостероном в случаях сексуальной дисфункции у пожилых мужчин.

В исследовании принимали участие 470 мужчин старше 65 лет, у которых наблюдались низкое либидо и низкий уровень тестостерона. У каждого участника эксперимента был гетеросексуальный партнер, который был готов к половому контакту по крайней мере два раза в месяц.

Исследование проводилось в течение года. Мужчины либо получали тестостерон гель (наиболее распространенный вид терапии тестостероном), либо гель плацебо. Каждый участник отвечал на вопросы о своей сексуальной функции в начале исследования и затем каждые 3 месяца. Эти пункты включали частоту половых актов, ночные эрекции и мастурбации.

В результате обнаружилось, что из 12-ти показателей сексуальности 10 были значительно улучшены у мужчин, принимавших тестостерон. Только по двум пунктам не наблюдалось каких-либо изменений - это «заигрывание с другими» и «спонтанные эрекции».

В то время как мужчины из группы плацебо не показали никаких изменений.

В итоге ученые пришли к выводу, что терапия тестостероном значительно улучшает половую функцию пожилых мужчин.