Мы расскажем, сколько на самом деле вам нужно пить воды в день.

Мы расскажем, сколько на самом деле вам нужно пить воды в день. Питье – настоящий фетиш современного мира. Все вокруг говорят, что вода – панацея от всего: болеете – больше пейте, хотите похудеть – пейте больше. Но вода не столь полезна, как кажется. А иногда даже вредна. Наверное, нет человека, который бы не слышал о правиле 8 стаканов в день. Мысль о том, что именно столько воды нужно выпивать ежедневно, кочует по планете уже который год. Однако, она является довольно сомнительной.