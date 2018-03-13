Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом

Вода поддерживает все функции в нашем организме, начиная от транспортировки питательных веществ и кислорода и заканчивая перевариванием пищи. Поэтому мы точно знаем, что вода нужна нам.Но воду можно сделать еще полезнее. Достаточно в нее добавить меда. Скажете, что мед сладкий, содержит много углеводов и его лучше избегать? Мед сладкий, да, но избегать его не нужно, даже нельзя, потому что он невероятно полезен для нашего организма. Выпивая ежедневно стакан теплой воды с медом, вы можете улучшить свое здоровье и защитить себя от болезней. Именно это и происходит, когда вы пьете воду с медом каждый день.Давайте рассмотрим поподробнее, что именно случится, если включить в рацион регулярное питье с медом.

1. Уменьшается вздутие живота

Конечно, звучит не очень приятно, однако для кого-то этот вопрос может быть очень серьезным. Так что, если у вас есть такая проблема, постоянно выпивайте стакан медовой воды — мед нейтрализует газы, а вы быстро почувствуете легкость, как будто скинули кило 2–3 в мгновение ока.

2. Укрепляется иммунная система

Мед оказывает впечатляющее благотворное влияние на иммунитет. Чтобы извлечь максимальную пользу, старайтесь покупать натуральный органический мед, именно он лучше всего борется с бактериями. В таком меде полно энзимов, витаминов и минералов, которые и защитят вас от ненавистных микробов.

3. Выводятся токсины

Мед и вода — лучшая комбинация для вымывания мусора из организма. Попрощайтесь с токсинами и поприветствуйте очищение. Небольшая подсказка: если добавить еще и лимона, то эффект будет совсем лучше некуда. Такое сочетание окажет еще и отличный мочегонный эффект — отеки уменьшатся. Это так, к слову.

4. Кожа станет светлее и чище

Да, мед — натуральный антиоксидант, который помогает вымывать токсины, а благодаря антибактериальным свойствам, мед помогает поддерживать кожу чистой и светлой.

5. Снизится вес

Вы скажете: “А как же сахар?” Да, в меде содержится сахар, но этот сахар очень сильно отличается от обычного белого, который мы привыкли класть в чай. Натуральные сахара, содержащиеся в меде, помогут понизить тягу к сладостям — тортам, конфетам, шоколаду и газировкам. Если вы замените сладкие напитки водой с медом, то сможете уменьшить потребляемые калории аж до 64%!

6. Подлечится больное горло

Мед — отличное зимнее средство, и тому есть причина. Мед смягчает больное горло и согревает в холодные дни. Мед — натуральное средство от респираторных инфекций и кашля, поэтому не забывайте о нем, если подхватите простуду или переохладитесь. Конечно, речь идет только о натуральном продукте.

7. Отрегулируется уровень сахара в крови

Как мы уже говорили, хоть мед и содержит сахар, но это совсем не то же самое, что и обычный белый сахар. Сочетание фруктозы и глюкозы помогает регулировать уровень сахара в крови, а также понижает содержание холестерина.

8. Профилактика сердечных заболеваний

Замечательный бонус! Флавоноиды и антиоксиданты, содержащиеся в меде, помогают предотвратить или уменьшить риск сердечных заболеваний. Исследования показали, что мед “укрощает” процессы окисления плохого холестерина в организме человека, а такой холестерин наносит немало вреда сердцу и может привести к сердечным приступам.

Не стоит ждать, бегите на кухню, ставьте чайник и не забудьте положить ложку меда в стакан. Будьте здоровы!