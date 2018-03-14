Вечерний напиток, который избавит от чувства тяжести и поможет уснуть

Ночью, прежде чем мы ложимся спать, мы часто чувствуем тяжесть. Конечно, это "нормально", если мы плотно ужинаем после шести часов вечера.

Такое состояние желудка перед сном может привести к бессоннице и изжоге. К счастью, мы можем исправить эту проблему с помощью натурального средства, приготовленного из кокосового молока, имбиря и куркумы.

Эти ингредиенты помогают снять воспаление, предотвратить изжогу и улучшить пищеварение.

Полезные свойства куркумы:

Детоксикация печени

Разжижает кровь и улучшает кровоток

Помогает при артрите

Является противовоспалительным средством

Обладает противораковым действием

Устраняет расстройства пищеварения

Предотвращает появление язв

Лечит лихорадку и уменьшает боль.

Черный перец необходимо добавлять во все блюда, где вы используете куркуму. Именно он помогает усваиваться куркумину.

Мед богат витаминами, минералами, ферментами. Помогает улучшить пищеварение, и успокаивает раздражение в кишечнике.

Кокосовое молоко содержит множество здоровых жиров, которые помогают при заболеваниях пищеварительного тракта.

Ингредиенты:

1 столовая ложка меда

2 стакана кокосового молока

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка натертого имбиря

1⁄4 чайной ложки чёрного перца

Приготовление:

Поместите все ингредиенты, кроме мёда(!), в кастрюлю, перемешайте. Готовьте на маленьком огне около 5 минут, а затем добавьте мед. Снова перемешайте. Налейте в стакан. Выпейте перед сном. Наслаждайтесь!