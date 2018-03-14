Вечерний напиток, который избавит от чувства тяжести и поможет уснуть
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Ночью, прежде чем мы ложимся спать, мы часто чувствуем тяжесть. Конечно, это "нормально", если мы плотно ужинаем после шести часов вечера.
Такое состояние желудка перед сном может привести к бессоннице и изжоге. К счастью, мы можем исправить эту проблему с помощью натурального средства, приготовленного из кокосового молока, имбиря и куркумы.
Эти ингредиенты помогают снять воспаление, предотвратить изжогу и улучшить пищеварение.
Полезные свойства куркумы:
Детоксикация печени
Разжижает кровь и улучшает кровоток
Помогает при артрите
Является противовоспалительным средством
Обладает противораковым действием
Устраняет расстройства пищеварения
Предотвращает появление язв
Лечит лихорадку и уменьшает боль.
Черный перец необходимо добавлять во все блюда, где вы используете куркуму. Именно он помогает усваиваться куркумину.
Мед богат витаминами, минералами, ферментами. Помогает улучшить пищеварение, и успокаивает раздражение в кишечнике.
Кокосовое молоко содержит множество здоровых жиров, которые помогают при заболеваниях пищеварительного тракта.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка меда
- 2 стакана кокосового молока
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка натертого имбиря
- 1⁄4 чайной ложки чёрного перца
Приготовление:
Поместите все ингредиенты, кроме мёда(!), в кастрюлю, перемешайте. Готовьте на маленьком огне около 5 минут, а затем добавьте мед. Снова перемешайте. Налейте в стакан. Выпейте перед сном. Наслаждайтесь!