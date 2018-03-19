Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски

В этом году в Украине запускают электронную систему здравоохранения. Персональную информацию об украинцах переместят в электронную базу данных. Процесс начнется с 1 апреля, когда врачи начнут подписывать с пациентами декларации о медобслуживании. Это часть медицинской реформы, сообщает Сегодня.

Какие данные украинцев появятся в электронной системе?

Система eHealth даст пациентам возможность выбирать врача и записываться на прием в удобное время. В перспективе в системе будет электронная медкарта пациента с историей болезни. Все анализы будут в электронной форме прикрепляться к карточке.

Это удобно и для врачей, и для пациентов.

Еще это нужно Министерству здравоохранения. Сейчас в Украине сложно вести статистику заболеваемости, контролировать расходы лекарств. С электронной системой государственные органы будут знать, куда следует тратить бюджетные деньги, чтобы это приносило максимум пользы, ведь система будет накапливать большое количество статистики о заболеваниях и лечении.

В итоге, медики будут работать в комфортных условиях и будут защищены от злоупотреблений, а все украинцы будут получать за государственный счет более качественные медицинские услуги.

С 1 апреля во время визита к терапевту, семейному врачу или педиатру нужно будет подписать с врачом декларацию о медобслуживании. После этого медик внесет в систему информацию о пациенте: паспортные данные, идентификационный номер, телефон и электронную почту.

Медицинские данные появятся в системе позже. Электронная система подразумевает, что в ней будут храниться и медицинские карты украинцев. Однако это произойдет не в этом году.

Все данные будут храниться на центральном компоненте системы – он будет принадлежать государству. Пациенты и врачи будут получать к нему доступ через частные медицинские информационные системы. Каждое медзаведение должно само выбрать, какой из них пользоваться. Для коммунальных и государственных больниц базовый набор сервисов – бесплатный.

Риск кражи данных.

Центральный компонент будет контролировать государство. Эксплуатацией системы электронного здравоохранения займется госпредприятие "Электронное здоровье". От разработчиков частных информационных систем потребуют строго соблюдать требования к надежности, безопасности и конфиденциальности данных, которыми их системы собираются обмениваться с центральным компонентом. Система также пройдет сертификацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Вся персональная информация будет защищаться согласно закону. А по закону ее нельзя передавать и публиковать", – комментирует Андрей Заяц, член координационного совета Минздрава по вопросам внедрения электронного здравоохранения.

В украинском законодательстве существуют требования по защите персональных данных. Система будет иметь сертификат комплексной системы защиты информации. Все требования к безопасности данных будут касаться как медицинских информационных систем, так и центрального компонента.

Но, несмотря на требования, большинство госреестров в Украине хранится на устаревшем оборудовании. В прошлом году USAID исследовал на защищенность украинские электронные реестры. 40% баз данных не имеют аттестованных систем защиты информации.

"Невозможно хранить миллион долларов посреди улицы в полиэтиленовом пакете. Персональные данные тоже ценность. Если мы не хотим, чтобы они попали на черный рынок, нужно, чтобы государственный распорядитель был способен их защитить", – говорит директор Revival Institute for Future.

Законодательство в этой сфере требует доработок, причем как с точки зрения определений и терминологии, так и наказания за подобного рода правонарушения. Работать нужно, в первую очередь, над защитой общенациональных баз данных, в том числе и в сфере здравоохранения, считает Александр Смычников, ведущий консультант 10Guards.

"Мы до сих пор остаемся страной, где базы фискальной службы, старые базы ГАИ или базы коммунальных служб можно купить чуть ли не на рынке с рук. Да, сдвиги в лучшую сторону есть, но инструменты контроля безопасности в таких учреждениях далеки от надежности. Причем, угроза здесь равносильна как со стороны хакеров, так и, к сожалению, сотрудников таких служб, которые, в погоне за наживой, сами сливают огромные массивы данных", – комментирует Александр Смычников.