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Веские причины: почему мы чувствуем хроническую усталость

Хроническая усталость
22:45 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Синдром хронической усталости приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела.

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что к возникновению синдрома хронической усталости влекут дефицит йода и нарушения в работе щитовидной железы.

 У 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, были взяты образцы крови, которые сравнили с биоматериалами здоровых добровольцев.

Оказалось, что в группе с синдромом многие пациенты отличались пониженной выработкой двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). Одновременно с этим у них наблюдались высокие доли другого гормона, тиротрoпина.

Т3 и Т4 обеспечивают энергетический баланс в организме, синтез белка и витамина А, а также регулируют моторную функцию кишечника и менструальный цикл, отвечают за работу центральной нервной системы. Нормальная выработка тиротрoпина при этом важна, так как этот гормон регулирует активность двух предыдущих.

Ученые полагают, что рассогласованность в производстве этих гормонов может быть связана с недостатком йода или отклонениями в функциях щитовидной железы.

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Новости шоу бизнеса, Гормоны, Причины, Усталость, Ученые, Хроническая усталость.
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