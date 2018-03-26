Какие бы причины не побудили вас прекратить есть мясо, последствия этого решения для организма будут одинаковы для всех, хотя, конечно, и в разной степени.

На сегодняшний день большая часть людей, которая не употребляет мясо, делают это сознательно, следуя своим внутренним побуждениям. Они у всех разные, от желания стать здоровее, изменив рацион питания, до моды на подобный стиль жизни. Ведь согласитесь, что в наше время не есть мясо — это скорее быть исключением, чем правилом. Поэтому каждый решившийся невольно становиться «белой вороной» среди своих более «хищных» собратьев. Какие бы причины не побудили вас прекратить есть мясо, последствия этого решения для организма будут одинаковы для всех, хотя, конечно, и в разной степени. Давайте разберемся, что изменится в вашем организме.