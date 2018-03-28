Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине хотят продать 660 предприятий В Украине хотят продать 660 предприятий
Новости: Гройсман поручил масштабную проверку безопасности Гройсман поручил масштабную проверку безопасности
Новости: Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья

Смотрите фото (3)
Великий пост
12:06 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Тем, кто придерживался 40 дней поста, следует быть предельно осторожными за праздничным столом на Пасху.

Сам по себе Великий пост является мощным стрессом для организма человека, поэтому, когда он заканчивается, врачи рекомендуют не набрасываться на еду, а постепенно возвращаться к привычному рациону питания, в котором присутствуют продукты и растительного и животного происхождения.

За 40 дней у постящегося происходят многочисленные изменения в организме. Гормоны начинают вырабатываться не так, как прежде, желудок и кишечник успевает привыкнуть к мизерным порциям растительной пищи, меняется весь процесс метаболизма.

За время поста все эти "перемены" становятся для организма нормальными, а потом его снова вгоняют в стресс, когда наступает день Воскресения Господнего и столы ломятся от калорийных жирных яств и вина.

Правила выхода из Великого поста

Конечно же, съесть кусочек пасхального кулича и одно крашеное яйцо постящимся никто не запрещает. Но налегать на эти продукты не стоит.

Желательно, соблюдать правила поста и дальше, но ежедневно вводить те или иные продукты, которые ранее были под запретом.

Пасха 2018: интересные идеи оформления праздничного кулича

В рационе питания, помимо мяса, рыбы, морепродуктов и яиц, должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также злаковые, бобовые и молочные продукты. Но главное - это вводить их в меню постепенно.

Если очень хочется на Пасху приготовить какое-то мясо, то лучше выбирать из белых не очень жирных сортов и готовить на пару, варить или запекать в духовке, но ни в коем случае не жарить. Желудок человека, который постился 40 дней может попросту остановить работу и произойдет несварение, отравление и прочие проблемы с пищеварением.

Алкоголь, как и пища животного происхождения, является одним из желаннейших продуктов, которые нельзя употреблять во время Великого поста. Поэтому, как только пост заканчивается, многие начинают разговляться с самого утра, не подготовив свой организм к такому стрессу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Великий пост, Выход из Великого поста, Пасха, Питание, Продукты, Рацион питания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Яблочная диета: как быстро похудеть с пользой для здоровья‎ Диетологи доказали, что завтрак помогает похудеть Названы причины, почему нельзя пить горячее при температуре

Последние новости

Госдеп США о России: Это чудовище из морских глубин Смартфон Huawei представил новый смартфон с рекордной памятью В США подали первый иск против Facebook
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
05 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости сегодня
12:22 Победитель боя Усик - Гассиев обязан встретиться с Лебедевым
12:19 В Национальную службу здоровья назначили председателя
12:13 Художник создал рисунки, пронизанные любовными переживаниями (Фото)
12:10 В Ужгороде с 31 марта подорожает проезд
12:01 Британский промоутер сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли
Новости: Еще одна страна упростила визовый режим для Украины Еще одна страна упростила визовый режим для Украины
Новости: Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой
Добавить комментарий
0