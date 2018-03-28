Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья
Новости шоу бизнеса: Тем, кто придерживался 40 дней поста, следует быть предельно осторожными за праздничным столом на Пасху.
Сам по себе Великий пост является мощным стрессом для организма человека, поэтому, когда он заканчивается, врачи рекомендуют не набрасываться на еду, а постепенно возвращаться к привычному рациону питания, в котором присутствуют продукты и растительного и животного происхождения.
За 40 дней у постящегося происходят многочисленные изменения в организме. Гормоны начинают вырабатываться не так, как прежде, желудок и кишечник успевает привыкнуть к мизерным порциям растительной пищи, меняется весь процесс метаболизма.
За время поста все эти "перемены" становятся для организма нормальными, а потом его снова вгоняют в стресс, когда наступает день Воскресения Господнего и столы ломятся от калорийных жирных яств и вина.
Правила выхода из Великого поста
Конечно же, съесть кусочек пасхального кулича и одно крашеное яйцо постящимся никто не запрещает. Но налегать на эти продукты не стоит.
Желательно, соблюдать правила поста и дальше, но ежедневно вводить те или иные продукты, которые ранее были под запретом.
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В рационе питания, помимо мяса, рыбы, морепродуктов и яиц, должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также злаковые, бобовые и молочные продукты. Но главное - это вводить их в меню постепенно.
Если очень хочется на Пасху приготовить какое-то мясо, то лучше выбирать из белых не очень жирных сортов и готовить на пару, варить или запекать в духовке, но ни в коем случае не жарить. Желудок человека, который постился 40 дней может попросту остановить работу и произойдет несварение, отравление и прочие проблемы с пищеварением.
Алкоголь, как и пища животного происхождения, является одним из желаннейших продуктов, которые нельзя употреблять во время Великого поста. Поэтому, как только пост заканчивается, многие начинают разговляться с самого утра, не подготовив свой организм к такому стрессу.