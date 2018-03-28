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Ученые доказали, что посещение концертов продлевает жизнь

Концерт
20:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Согласно новому исследованию специалистов из Goldsmith university's Associate Lecturer Patrick Fagan, регулярное посещение живых выступлений продлевает жизнь.

В исследовании говорится, что 20 минут, проведенных в концертном зале, могут повысить чувство благополучия на 21%. Кроме того, ученые заявляют, что высокий уровень благосостояния увеличивает продолжительность жизни почти на 9 лет.

Во время исследования участники эксперимента проходили "психометрические тесты и тесты сердечного ритма", включающие в себя действия, которые положительно сказываются на их здоровье: занятия йогой, прогулки с собакой и посещения концертов.

Результаты показали, что у группы людей, которая посещала концерты, на 25 процентов увеличилось чувство собственного достоинства и открытости по отношению к другим и на 75 процентов увеличилась умственная стимуляция.

Подводя итоги, ученые отмечают, что посещая концерт живой музыки раз в две недели, можно увеличить продолжительность жизни почти на 9 лет.

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Новости шоу бизнеса, Долголетие, Жизнь, Здоровье, Исследование, Концерт, Ученые.
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