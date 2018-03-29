Чтобы не допустить снижения потенции или комплексно подойти к лечению и скорейшему выздоровлению, существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать каждому мужчине.

Такая проблема, как снижение потенции, известна многим мужчинам. И справиться с этим недугом помогут специалисты. Однако, чтобы не допустить возникновения этой проблемы или комплексно подойти к лечению и скорейшему выздоровлению, существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать каждому мужчине. Если предстоит романтический вечер с девушкой, важно, чтобы потенция была на твоей стороне; а чтобы она не подвела, не забудь о важных нюансах, которые могут плохо на нее повлиять. В сегодняшней статье мы расскажем, какие существуют главные враги потенции.