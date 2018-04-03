Медики рассказали, чем грозит употребление в пищу подсолнечного масла
Новости шоу бизнеса: Комплексный анализ был проведен специалистами Гранадского университета.
Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в Journal of Nutritional Biochemistry.
За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.
Простой рецепт поможет понизить давление и холестерин в домашних условиях
Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, которые употребляли в пищу оливковое масло.
При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.
Что известно медицине о процессах в сознании во время и после смерти человека
Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.