Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой
X

Медики рассказали, чем грозит употребление в пищу подсолнечного масла

Подсолнечное масло
02:17 Сегодня Телеграф
live-mind
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Комплексный анализ был проведен специалистами Гранадского университета.

Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в Journal of Nutritional Biochemistry.

За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.

Простой рецепт поможет понизить давление и холестерин в домашних условиях

Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, которые употребляли в пищу оливковое масло.

При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.

Что известно медицине о процессах в сознании во время и после смерти человека

Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медицина, Новости здоровья, Организм, Подсолнечное масло.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Названо лекарственные травы с самыми эффективными целебными свойствами Ешь и не старей: специи, которые помогут сохранить молодость Сухие подмышки: как избавиться от излишней потливости

Последние новости

В Киеве ограничат движение на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе В престижном турецком вузе открыли специальность "Украинский язык и литература" Фергюсон объяснил причину отмены боя с Нурмагомедовым
Сегодня читают
01 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
02 Месси о завершении карьеры
03 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
03:01 НВФ вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской
02:31 Ученые впервые наблюдали синхронизацию мозгов обезьян
02:03 Представлены уникальные артефакты государства Ширваншахов
01:02 Новый пожар в РФ: сгорела крыша многоэтажки в Сочи
00:56 Что известно медицине о процессах в сознании во время и после смерти человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь" Погода на Пасху: в Украине обещают тепло
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0