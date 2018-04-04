Страстная неделя 2018: что нельзя есть

Церковные правила гласят, что во время поста из меню надо полностью исключать: мясо, птицу, рыбу, яйца. Табу также налагается на молочные продукты, сладости, фаст-фуд.

В Страстной или Великий понедельник позволяется употреблять сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Есть рекомендуется есть один раз в сутки - вечером.

В Страстной вторник разрешаются сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб; трапезу также советуют переносить на вечер.

В Великую среду нет ограничения по времени суток, в которое лучше принимать пищу. В этот день советуют есть хлеб, овощи и фрукты и холодную сырую пищу без масла.

В Чистый четверг допускается горячая растительная пища с растительным маслом два раза в день. В этот день также принято печь куличи к Пасхе.

В Страстную пятницу советуют воздержаться от приема пищи.

На субботу выпадает день, когда есть можно один раз, разрешна горячая растительная пища без масла.

В Пасхальное воскресенье завершается Великий пост, соответственно снимаются ограничения в еде.