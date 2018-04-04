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Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя есть Страстная неделя 2018: что нельзя есть
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Страстная неделя 2018: что нельзя есть
22:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Со 2 апреля начинается Страстная неделя - самая строгая неделя Великого Поста, которая продлится до 7 апреля.

Церковные правила гласят, что во время поста из меню надо полностью исключать: мясо, птицу, рыбу, яйца. Табу также налагается на молочные продукты, сладости, фаст-фуд.

В Страстной или Великий понедельник позволяется употреблять сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Есть рекомендуется есть один раз в сутки - вечером.

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В Страстной вторник разрешаются сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб; трапезу также советуют переносить на вечер.

В Великую среду нет ограничения по времени суток, в которое лучше принимать пищу. В этот день советуют есть хлеб, овощи и фрукты и холодную сырую пищу без масла.

В Чистый четверг допускается горячая растительная пища с растительным маслом два раза в день. В этот день также принято печь куличи к Пасхе.

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В Страстную пятницу советуют воздержаться от приема пищи.

На субботу выпадает день, когда есть можно один раз, разрешна горячая растительная пища без масла.

В Пасхальное воскресенье завершается Великий пост, соответственно снимаются ограничения в еде.

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Новости шоу бизнеса, Календарь питания, Обычаи, Пасха, Пасха 2018, Праздник, Страстная неделя 2018, Традиции, Что можно есть.
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