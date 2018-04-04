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Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту

Морская капуста
18:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Многие люди не любят есть ламинарию, или морскую капусту.

Однако этот продукт имеет удивительные свойства, которые помогут избавиться от токсинов. По словам диетологов, морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не могут навредить фигуре. Более того, ламинария помогает ускорить обмен веществ. Также она активирует ферменты, необходимые для пищеварения и налаживания работы кишечника и печени. Если ежедневно употреблять 50 грамм морской капусты, то человек может навсегда забыть о лишнем весе.

Уникальные свойства ламинарии на этом не заканчиваются. Врачи утверждают, что морская капуста может очищать организм от токсинов, солей и лишней воды. Кроме этого она обогащает организм белками, уникальными микроэлементами и витаминами. В частности, ламинария – один из продуктов, который содержит большое количество йода, что влияет на состояние ногтей, волос и кожи.

Последним аргументом экспертов в пользу морской капусты является то, что продукт защищает от заболеваний щитовидной железы. Следовательно ламинария может спасти от недуга.

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Новости шоу бизнеса, Еда, Здоровье, Медики, Морская капуста, Организм, Питание, Продукты.
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