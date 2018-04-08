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Ученые рассказали, почему курильщики выбирают более калорийную пищу

Курильщики выбирают более калорийную
01:50 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученые установили, что курильщики выбирают более калорийную пищу, чем те, кто отказался от курения.

Ученые провели масштабное исследование, в результате которого установили, что энергетическая ценность пищи, которую потребляет человек за день зависит от курения.

По словам ученых, курильщики употребляют более калорийную пищу, чем те люди, которые отказались от курения или вообще никогда не курили. В частности, сторонники вредной привычки потребляют около 2,02 килокалорий в расчете на грамм пищи. У людей, которые не курят, этот показатель достигает 1,79.

Такую тягу к калорийным продуктам ученые объяснили активизацией работы сердечно-сосудистой системы из-за сужения сосудов. Это провоцирует выброс энергии и ее значительные расходы. Кроме этого, никотин действует на пищеварительную систему, вызывая увеличение секреции желудочного сока. Поэтому курильщики часто испытывают голод, который в основном утоляют сладостями.

Именно поэтому курильщикам следует обратить внимание на качество пищи, ведь она может содержать значительно больше жиров и углеводов. И хотя люди с вредной привычкой потребляют меньше продуктов, это все же не спасает их от ожирения.

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Новости шоу бизнеса, Вред курения, Здоровье, Курение, Новости здоровья, Пища.
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