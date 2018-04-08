Многие люди не любят есть ламинарию, или морскую капусту. Однако этот продукт имеет удивительные свойства, которые помогут избавиться от токсинов.

Многие люди не любят есть ламинарию, или морскую капусту. Однако этот продукт имеет удивительные свойства, которые помогут избавиться от токсинов. По словам диетологов, морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не могут навредить фигуре. Более того, ламинария помогает ускорить обмен веществ. Также она активирует ферменты, необходимые для пищеварения и налаживания работы кишечника и печени. Если ежедневно употреблять 50 грамм морской капусты, то человек может навсегда забыть о лишнем весе.