Врачи рассказали, как без лекарств уменьшить симптомы весенней аллергии.

Врачи рассказали, как без лекарств уменьшить симптомы весенней аллергии. Сезонная аллергия, именуемая в науке поллиноз, является существенной проблемой для многих людей, которых ввиду патологических процессов в организме не радуют ни весеннее пробуждение природы, сопровождающееся повсеместным цветением, ни многочисленные запахи указанной поры года. Однако уменьшить симптомы заболевания можно не только с помощью медпрепаратов, и об этом рассказали эксперты в области медицины.