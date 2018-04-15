Ученые узнали, как проще избавить печень от жира

Научный журнал Cell Metabolism рассказал об исследовании, авторы которого выяснили, что эффективно снижает уровень жира в печени, улучшая тем самым и состояние сердечно-сосудистой системы.

Пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени обычно рекомендуют диету с низким потреблением жиров. Однако, согласно новому исследованию, в решении данной проблемы нужный эффект дает сокращение углеводов.

В пользу данного вывода говорят результаты испытаний с участием 10 человек, страдавших общим ожирением и НАЖБП. В течение двух недель добровольцы по заданию ученых придерживались рациона с ограниченным потреблением углеводов и с повышенным - белков.

Итогом такого питания стало то, что в печени участников резко снизилось содержание жира за счет активизировавшегося жирового метаболизма. Помимо этого, в организме людей произошли другие позитивные изменения.

«Ограничение углеводов привело к снижению воспалительных маркеров, в частности интерлейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли-альфа (TNF). Кроме того снижение углеводов изменило микрофлору кишечника и увеличило циркулирующие уровни фолата, которые были связаны с улучшениями жирового обмена печени», - сообщили авторы проекта в публикации журнала.

В то же время исследователи отметили, что диетический подход к решению проблемы нельзя считать универсальным - у некоторых людей рацион с ограниченным содержанием углеводов может и не работать.

Ранее, как писал МедикФорум, исследователи из Университета Мичигана приходили к заключению о том, что низкоуглеводный рацион питания на 30% снижает риск диабета. Обилие углеводов, считают ученые, не только способствует интенсивному росту жировой ткани в организме, но и ведет к развитию гипертонии.