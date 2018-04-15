Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии
Новости: Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце
X

Ученые узнали, как проще избавить печень от жира

Печень
12:46 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Неалкогольная жировая болезнь печени – это бич современных поколений людей, к ее появлению чаще всего приводят общая тучность и диабет.

Научный журнал Cell Metabolism рассказал об исследовании, авторы которого выяснили, что эффективно снижает уровень жира в печени, улучшая тем самым и состояние сердечно-сосудистой системы.

Пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени обычно рекомендуют диету с низким потреблением жиров. Однако, согласно новому исследованию, в решении данной проблемы нужный эффект дает сокращение углеводов.

В пользу данного вывода говорят результаты испытаний с участием 10 человек, страдавших общим ожирением и НАЖБП. В течение двух недель добровольцы по заданию ученых придерживались рациона с ограниченным потреблением углеводов и с повышенным - белков.

Итогом такого питания стало то, что в печени участников резко снизилось содержание жира за счет активизировавшегося жирового метаболизма. Помимо этого, в организме людей произошли другие позитивные изменения.

«Ограничение углеводов привело к снижению воспалительных маркеров, в частности интерлейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли-альфа (TNF). Кроме того снижение углеводов изменило микрофлору кишечника и увеличило циркулирующие уровни фолата, которые были связаны с улучшениями жирового обмена печени», - сообщили авторы проекта в публикации журнала.

В то же время исследователи отметили, что диетический подход к решению проблемы нельзя считать универсальным - у некоторых людей рацион с ограниченным содержанием углеводов может и не работать.

Ранее, как писал МедикФорум, исследователи из Университета Мичигана приходили к заключению о том, что низкоуглеводный рацион питания на 30% снижает риск диабета. Обилие углеводов, считают ученые, не только способствует интенсивному росту жировой ткани в организме, но и ведет к развитию гипертонии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Жир, Здоровье, Организм, Печень, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера Врачи назвали продукт, который поможет нарастить мышцы Диетологи рассказали, от которых продуктов нужно отказаться, чтобы похудеть

Последние новости

Метревели: "Шахтер" проиграл "Динамо" в тактике ЕС: Синхронизация с США санкций против РФ требует обсуждения Маникюр 2018: стильные идеи маникюра на выпускной (Фото)
Сегодня читают
01 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
04 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
05 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
Новости сегодня
13:25 Всего одна ночь без сна способна привести к тяжелой болезни
13:23 Украинец Деревянченко может сразитьcя за титул IBF c Джейкобсом
13:15 Ученые: Астероид, погубивший динозавров, на два года погрузил Землю в темноту
13:09 Раскрыты характеристики Lexus GX 460 2018 года
13:05 Судья матча "Реал" - "Ювентус" получил смертельные угрозы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж
Добавить комментарий
0