Диетологи рассказали, как правильно пить чай и кофе, чтобы худеть

В основном, большая часть калорий, которых мы получаем, употребляя чай и кофе, идет из сахара, когда мы щедро сыпем его в чашку. Три ложки сахара – это уже 120 калорий, и поэтому твоим первым шагом будет отказаться от добавления сахара в чай и кофе. Вот что еще можно сделать, чтобы эти напитки способствовали похудению:

1. Откажись от сиропов, это тот же сахар плюс ароматизаторы.

2. Не добавляй сливки, ведь в одной их ложке уже 50 калорий.

3. Запомни, что без сахара калорийность чая и кофе без молока равняется двум, поэтому заменяй ими все сладкие напитки и соки на диете.

4. Если хочешь ограничить употребление чай или кофе, купи кружку поменьше, и пей эти напитки только из нее.