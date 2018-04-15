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Диетологи рассказали, как правильно пить чай и кофе, чтобы худеть
18:34 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Нужно не только правильно есть, чтобы худеть, а еще правильно пить.

В основном, большая часть калорий, которых мы получаем, употребляя чай и кофе, идет из сахара, когда мы щедро сыпем его в чашку. Три ложки сахара – это уже 120 калорий, и поэтому твоим первым шагом будет отказаться от добавления сахара в чай и кофе. Вот что еще можно сделать, чтобы эти напитки способствовали похудению:

1. Откажись от сиропов, это тот же сахар плюс ароматизаторы.

2. Не добавляй сливки, ведь в одной их ложке уже 50 калорий.

3. Запомни, что без сахара калорийность чая и кофе без молока равняется двум, поэтому заменяй ими все сладкие напитки и соки на диете.

4. Если хочешь ограничить употребление чай или кофе, купи кружку поменьше, и пей эти напитки только из нее.

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Новости шоу бизнеса, Как правильно пить кофе, Как правильно пить чай, Кофе, Похудение, Чай.
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