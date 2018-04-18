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Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр

Плавленный сыр на хлебе
21:42 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Плавленный сыр считается малокалорийным продуктом.

Полезен лишь качественный плавленный сыр Диетологи заявили, что плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного твердого сыра. Речь, правда, идет только о качественном сыре.

Американские специалисты говорят, что такой сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина.

Кроме этого, в нем очень мало углеводов, а значит он не такой калорийный. Качественный плавленый сыр это источник витаминов А, Е, фосфора, кальция. Есть в таком сыре витамины группы В.

А наличие в таком сыре магния приводит к расслаблению организма. Белок казеин, присутствующий в сыре, имеет много полезных аминокислот.

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Новости шоу бизнеса, Здоровый рацион, Плавленный сыр, Польза плавленного сыра, Свойства плавленного сыра.
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