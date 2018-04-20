Эксперты настоятельно рекомендуют включить эти продукты в утреннее меню.

Всем известно, что завтрак ни в коем случае нельзя пропускать, так как он является главным приемом пищи и от него зависит самочувствие и здоровье человека. Люди, которые игнорируют советы диетологов и регулярно не завтракают, ощущают сонливость в течение дня, а также имеют проблемы с пищеварением, поэтому стоит все-таки пересмотреть свой образ жизни и включить в него обязательные завтраки. Чтобы утренний прием пищи принес максимум пользы, диетологи назвали продукты, содержащие самые необходимые вещества, которые способствуют улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, заряду энергии и отличному настроению.