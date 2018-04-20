Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты

Чеснок содержит много белковых веществ, углеводов и витаминов. Чеснок содержит витамины С, В6, В12, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин.

Чеснок также содержит кальций, калий, магний, натрий, фосфор и железо, цинк, марганец, а содержание йода в три раза больше, чем у лука.

Зеленые стебли чеснока имеют каротин, а в составе эфирных масел есть сера, которая поражает наиболее устойчивые микроорганизмы. Ученые доказали, что чеснок убивает даже возбудителя холеры – холерный вибрион.

Вытяжка из чеснока может останавливать почти все кишечные патогенные микробы, в частности, золотистого стрептококка. Эта неприхотливое растение имеет еще и ранозаживляющие и противовоспалительные свойства – выжатый сок помогает заживлять язвы, ожоги и гнойные раны.

Самое известное свойство чеснока – он в несколько раз усиливает сопротивляемость организма к различным инфекционным болезням. Также компоненты чеснока способствуют желчеотделению, потребление этого растения расширяет сосуды кровеносной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, возбуждает аппетит, и обладает болеутоляющими и антисептическими свойствами.

Чеснок стоит употреблять для профилактики стенокардии и сосудистых тромбозов, ведь аденозин, который есть у чеснока, имеет свойство расширять коронарные сосуды и задерживать агрегацию тромбоцитов.

Чеснок – незаменимый продукт питания диабетиков, поскольку имеет свойство способствовать усилению образования в печени гликогена и снижению уровня сахара в крови.

Свойства чеснока эффективно действуют при воспалительных процессах в легких, даже если есть нагноение. Если в толстом кишечнике происходят процессы брожения или гниения – чеснок просто незаменим.

А еще чеснок прекрасно дезинфицирует пищеварительный тракт и замедляет свертывание крови. Фитонциды, которые есть в чесноке, способны уничтожать бактерии и сапрофиты. Флавониты снимают спазмы в сосудах, способствуют снижению давления и помогают выводить холестерин.

Опасных свойств в чеснока очень мало, но они есть. Его нельзя употреблять людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта или аллергию на вещества, которые есть в чесноке.