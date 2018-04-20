Исследователи назвали самый стильный "возраст" женщины

Каждая третья женщина, согласно опросу, с годами чувствовала себя все более комфортно в отношении своей внешности. А три женщины из четырех полагали, что за долгие годы они стали более стильными.

Каждая двадцатая заявила, что до 56 лет она не чувствовала себя максимально комфортно. Между тем, более 50% женщин, участвовавших в тестировании компании CC, признались: они испытывают чувство вины, так как одеваются не по возрасту. Каждая пятая переживала по поводу того, что выглядела, как "овца, одетая, будто ягненок".

Надо сказать, ученые не в первый раз говорят о преимуществах взросления. К примеру, калифорнийские эксперты доказали, что с возрастом удовлетворенность от секса у женщин повышается.