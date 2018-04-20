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Исследователи назвали самый стильный "возраст" женщины

Красивая женщина
23:15 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: После многих лет экспериментов с внешностью к 35 годам женщины обычно находят свой стиль, что дарит им чувство уверенности в себе.

Каждая третья женщина, согласно опросу, с годами чувствовала себя все более комфортно в отношении своей внешности. А три женщины из четырех полагали, что за долгие годы они стали более стильными.

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Каждая двадцатая заявила, что до 56 лет она не чувствовала себя максимально комфортно. Между тем, более 50% женщин, участвовавших в тестировании компании CC, признались: они испытывают чувство вины, так как одеваются не по возрасту. Каждая пятая переживала по поводу того, что выглядела, как "овца, одетая, будто ягненок".

Надо сказать, ученые не в первый раз говорят о преимуществах взросления. К примеру, калифорнийские эксперты доказали, что с возрастом удовлетворенность от секса у женщин повышается.

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Новости шоу бизнеса, Возраст, Женщины, Здоровье, Новости здоровья, Стильные женщины.
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