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Как лечит медицинская конопля: исследование врача

Медицинская конопля
17:46 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Препараты из конопли способны значительно улучшать состояние и самочувствие детей с эпилепсией.

Об этом в ходе международной конференции по медицинскому каннабису, состоявшейся в Харькове 20 апреля, рассказал польский педиатр Марек Бачанськи.

Врач рассказал о собственных результатах лечения пациентов с помощью медицинского каннабиса. В частности, мальчик, старше 5 лет, с симптоматической эпилепсией с очень тяжелым клиническим течением получает CBD + THC, результат лечения – более 90% уменьшение судорожных припадков.

Мальчик в возрасте почти 2 года, с энцефалопатией с неясной этиологией и чрезвычайно тяжелым клиническим течением получает кетогенную диету + CBD, результат – нет атак. Другой мальчик, почти 6 лет, с диагнозом симптоматическая эпилепсия и сильным клиническим течением получил CBD (+ небольшие дозы THC), результат – снижение атак более чем на 80%.

Результаты небольшие, но обнадеживающие, – подытожил врач Бачанськи.

Информацию врача Бачанськи подтвердила и польская активистка, мама тяжелобольного ребенка Дорота Гуданец. По ее словам, после начала лечения сына препаратами из каннабиса у него почти прекратились приступы, значительно улучшилось самочувствие, в частности, эмоциональное.

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Новости шоу бизнеса, Врачи, Здоровье, Исследование, Конопля, Лечение, Медицинская конопля, Организм.
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