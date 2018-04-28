Как лечит медицинская конопля: исследование врача

Об этом в ходе международной конференции по медицинскому каннабису, состоявшейся в Харькове 20 апреля, рассказал польский педиатр Марек Бачанськи.

Врач рассказал о собственных результатах лечения пациентов с помощью медицинского каннабиса. В частности, мальчик, старше 5 лет, с симптоматической эпилепсией с очень тяжелым клиническим течением получает CBD + THC, результат лечения – более 90% уменьшение судорожных припадков.

Мальчик в возрасте почти 2 года, с энцефалопатией с неясной этиологией и чрезвычайно тяжелым клиническим течением получает кетогенную диету + CBD, результат – нет атак. Другой мальчик, почти 6 лет, с диагнозом симптоматическая эпилепсия и сильным клиническим течением получил CBD (+ небольшие дозы THC), результат – снижение атак более чем на 80%.

Результаты небольшие, но обнадеживающие, – подытожил врач Бачанськи.

Информацию врача Бачанськи подтвердила и польская активистка, мама тяжелобольного ребенка Дорота Гуданец. По ее словам, после начала лечения сына препаратами из каннабиса у него почти прекратились приступы, значительно улучшилось самочувствие, в частности, эмоциональное.