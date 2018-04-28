Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Что можно узнать о здоровье по состоянию губ

Губы
19:51 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По состоянию губ можно узнать о многих болезнях, которые беспокоят ваше тело.

Необходимо только уметь распознавать – о каких заболеваниях может указывать состояние губ. Есть семь явных признаков, с помощью которых можно распознать определенные знаки по состоянию губ.

Легкая припухлость губ утром может означать, что ваш организм склонен к избыточному накоплению жидкости. Также опухшие губы могут указывать на наличие аллергической реакции.

Сухие и потрескавшиеся губы – организму необходимо увлажнение, и не бальзам для губ, а стакан воды. Кожа губ первой реагирует на недостаток воды в организме.

Кроме того, сухими губы могут быть из-за того, что вы облизываете губы – слюна, высыхая, вытягивает влагу из кожи. Также сухость губ может сигнализировать вам о проблемах со слизистой пищевода и желудка.

Трещинки по краям губ чаще всего образуются из-за инфекции, вызванной бактериями, которые могли появиться в результате ненадлежащей гигиены полости рта. Чаще всего, потрескавшиеся губы бывают у людей, которые носят брекеты и протезы. А еще такие губы могут указывать на ослабленный иммунитет и недостаток витамина В2.

Еще один признак того, что с организмом что-то не то, это изменение цвета. Если губы очень красные или бледные, вероятно, у вас могут возникнуть проблемы с печенью. Цвет губ также может варьироваться, если вы курите.

Повышенная чувствительность и покраснение могут быть вызваны аллергией, в частности, средствами гигиены. Это может быть, например, ополаскиватель для полости рта или зубная паста.

Неестественная бледность губ может свидетельствовать о недостатке солнца или о проблемах с желудочно-кишечным трактом, анемии или болезни печени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Губы, Здоровье, Здоровье губ, Исследование, Факты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Эксперты рассказали, что будет с организмом, если пить много воды Медики назвали удивительные свойства гранатового сока Медики подсказали, как наладить режим сна

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0