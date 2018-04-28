Что можно узнать о здоровье по состоянию губ

Необходимо только уметь распознавать – о каких заболеваниях может указывать состояние губ. Есть семь явных признаков, с помощью которых можно распознать определенные знаки по состоянию губ.

Легкая припухлость губ утром может означать, что ваш организм склонен к избыточному накоплению жидкости. Также опухшие губы могут указывать на наличие аллергической реакции.

Сухие и потрескавшиеся губы – организму необходимо увлажнение, и не бальзам для губ, а стакан воды. Кожа губ первой реагирует на недостаток воды в организме.

Кроме того, сухими губы могут быть из-за того, что вы облизываете губы – слюна, высыхая, вытягивает влагу из кожи. Также сухость губ может сигнализировать вам о проблемах со слизистой пищевода и желудка.

Трещинки по краям губ чаще всего образуются из-за инфекции, вызванной бактериями, которые могли появиться в результате ненадлежащей гигиены полости рта. Чаще всего, потрескавшиеся губы бывают у людей, которые носят брекеты и протезы. А еще такие губы могут указывать на ослабленный иммунитет и недостаток витамина В2.

Еще один признак того, что с организмом что-то не то, это изменение цвета. Если губы очень красные или бледные, вероятно, у вас могут возникнуть проблемы с печенью. Цвет губ также может варьироваться, если вы курите.

Повышенная чувствительность и покраснение могут быть вызваны аллергией, в частности, средствами гигиены. Это может быть, например, ополаскиватель для полости рта или зубная паста.

Неестественная бледность губ может свидетельствовать о недостатке солнца или о проблемах с желудочно-кишечным трактом, анемии или болезни печени.