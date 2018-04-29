Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм

Раньше сексологи считали, что таким образом представительницы прекрасного пола пытаются защитить мужское эго.Но недавно в ходе опроса были получены несколько другие данные.

В анкетировании приняли участие 366 женщин в возрасте 18–32 лет.60% из них имитировали оргазм во время полового акта, в том числе и во время оральных ласк.

Так, многие дамы притворяются из-за собственного страха интимной близости. Другие не были уверены в отношении своих половых функций, а некоторые просто хотели быстрее закончить секс.

Немногие женщины имитируют оргазм для того, чтобы сильнее возбудиться.Кстати, именно эти представительницы слабого пола были больше всего удовлетворены в сексуальном плане, пишет Live Science.

«Женщины, которые трудно сближаются на эмоциональном уровне с людьми, имеют проблемы и в сексуальном плане.А вот женщины, которые хотят быстрее закончить половой акт, тоже могут испытывать трудности, не подпуская к себе партнера.Это отдаляет от мужчины и мешает получать удовольствие от секса»,- пояснил руководитель исследования Эрик Купер (Erin Cooper).