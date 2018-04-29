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Медики назвали продукт, который снижает риск инсульта

Сыр
14:04 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что органы сосудистой системы человека защищает регулярное употребление небольшой порции сыра.

«Съедая немного сыра, мы существенно снижаем свой риск развития инсульта и заболеваний сердца», - заявили китайские исследователи из Университета Сучжоу.

В пользу их вывода говорят данные проверки ряда исследований, в которых проверялось здоровье в общей сложности 200 тысяч взрослых человек.

Исследования, о которых идет речь, проводились американскими и европейскими учеными. Китайские специалисты провели мета-анализ 15 научных проектов своих зарубежных коллег. Они обнаружили, что люди, которые ежедневно съедали кусочек сыра, имели на 14% более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 10% более низкий риск инсульта в сравнении с теми, кто не ел сыр.

«Сыр повышает уровень «хорошего» холестерина и защищает от засорения артерии, а также помогает благодаря калию в своем составе лучше усваивать насыщенные жиры», - объяснили медики пользу сыра для здоровья.

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Новости шоу бизнеса, Инсульт, Как уберечься от инсульта, Польза сыра, Свойства сыра, Сыр.
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