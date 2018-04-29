Будьте внимательнее к своему организму.

Будьте внимательнее к своему организму. Печень - это жизненно важный орган, связанный с работой всего нашего организма, ведь она отвечает за очищение тела от всех вредных, токсичных веществ. Обычно печень страдает первой от того образа жизни, который мы ведем: ей сильно вредит плохое питание, загрязнение окружающей среды, стресс, негативные эмоции и остальные раздражающие факторы. Узнать о том, что печень перегружена и работает на износ можно, ваш организм сам подаст вам соответствующие сигналы.