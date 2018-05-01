Одиночество в два раза хуже ожирения: изоляция укорачивает жизнь

Исследование показывает, люди, ощущающие себя наиболее одинокими во взрослой жизни, на 15% более склонны к ранней смерти, по сравнению с теми, кто ощущал себя наиболее затребованными и желанными.

Таким образом, одиночество в два раза опаснее для жизни, по сравнению с ожирением.

Группа исследователей из Университета Чикаго утверждает, изоляция от других людей может ослабить способность человека бороться с вирусами, а также увеличивает кровяное давление до опасного уровня, что сопровождается повышенным риском сердечных приступов, инфарктов и депрессии.

Их исследование физических последствий изоляции может помочь объяснить, почему они могут стать такими необратимыми.

Испытания на мужчинах и женщинах в возрасте старше 50 лет показали, что определенные гены иммунной системы - называемые CTRA-генами - были наиболее активными среди людей, назвавших себя очень одинокими. Это подавило иммунную реакцию, отражающую вирусы, в условиях нарастающего воспаления.

Эксперименты показали, что изменения имели реальные последствия для здоровья, поскольку подавленная иммунная система позволила ВИЧ размножаться быстрее в крови и головном мозге.

Самое интересное, что эта связь оказалась двухсторонней. Одиночество не только привело к повышенной активности CTRA-генов. Наличие более активных CTRA-генов также увеличило риск наступления одиночества.

Ученые точно не уверены в причинах такого явления, тем не менее, причина может скрываться в том, что иммунные изменения делают людей более тревожными и снижают мотивацию, что усложняет процесс общения.

Открытие может объяснить причину, почему одиноким людям так сложно выйти из состояния затворничества.