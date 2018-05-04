Злейшим врагом любой диеты является чувство голода.

Эффективно с ним бороться помогают продукты, содержащие клетчатку, белок и растительные жиры.Эти компоненты замедляют процесс пищеварения и всасывания питательных веществ, таким образом дольше сохраняя физическую насыщенность без повышения уровня сахара в крови и инсулиновых всплесков. Имеено такие продукты должны попасть к вам в тарелку, чтобы на талии убывали лишние сантиметры, а на весах — килограммы. Представленные в нашем списке продукты — это не какие-то супер-батончики, а богатые питательными веществами цельные продукты, которые увеличивают сжигание калорий в два раза по сравнению с едой, обработанной промышленными методами.