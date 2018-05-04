Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
X

Организм человека можно сделать неуязвимым ко всем вирусам и раку

Организм человека
23:17 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исследователи убеждены, что уже через 10 лет организм человека может стать неуязвимым к практически всем известным вирусам, радиации, старению и холоду.

Так, например, клетки организма возможно перекодировать так, чтобы снизить их вероятность стать злокачественными. Наиболее неустойчивыми двумя буквами в геноме являются CG, которые имеют сверхвысокую скорость мутации. Иногда эти мутации вызывают рак. Многие аминокислотные кодирующие триплеты включают CG. Если бы они были заменены синонимичными кодонами (единицами генетического кода), клетка все равно делала бы правильные аминокислоты, но с меньшей вероятностью могла бы «посеять» опухоль.

Заключение ученых из проекта Genome основано на изысканиях кишечной палочки E. coli. Целью их работы было создании клеток, устойчивых ко всем типам вирусов и другим патогенным микроорганизмам. В ходе эксперимента ученые внесли в геном микроорганизма E. coli 321 изменение, после чего он стал невосприимчив к вирусным кодонам.

Естественно, модификация генома более сложных организмов, в том числе и человека, потребует больше усилий. «Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений (удалений лишних кодонов) в 20 тысячах человеческих генов», — предполагает профессор университета Гарварда Джорд Черч. Поэтому эксперты настаивают на необходимости развития технологии синтеза генома а не его редактирования.

Отметим, что быстрой и доступной технологии синтеза генома человека пока также не существует. На сегодняшний день синтез около 10 букв ДНК обходиться примерно в $ 1, а человеческий геном имеет 3 миллиарда букв. Естественно сумма в $ 30 миллионов за «написанный» геном «запредельная».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бактерии, Вирусы, Здоровье, Новости здоровья, Организм человека, Рак.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Врачи назвали продукты, которые опасно употреблять в жару Ученые рассказали, кому нельзя пить минеральную воду Этот продукт поможет в борьбе с высоким кровяным давлением

Последние новости

Юнкер вступился за Карла Маркса Смех да и только: вот почему женщины живут дольше мужчин Иван Дорн выпустил документальный фильм о проблемах африканских детей (Видео)
Сегодня читают
01 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
02 Киев направил ноту протеста России
03 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
04 Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018
05 Швеция - Беларусь: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости сегодня
00:26 Биатлон. Мякяряйнен еще не приняла решения о продолжении карьеры
00:24 Уникальные кадры того, как космонавты пьют кофе в невесомости (Фото)
00:22 Администрация и профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" создали примирительную комиссию
00:03 Красота заброшенных зданий, от которой перехватывает дух (Фото)
00:01 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Добавить комментарий
0