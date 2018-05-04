Организм человека можно сделать неуязвимым ко всем вирусам и раку

Так, например, клетки организма возможно перекодировать так, чтобы снизить их вероятность стать злокачественными. Наиболее неустойчивыми двумя буквами в геноме являются CG, которые имеют сверхвысокую скорость мутации. Иногда эти мутации вызывают рак. Многие аминокислотные кодирующие триплеты включают CG. Если бы они были заменены синонимичными кодонами (единицами генетического кода), клетка все равно делала бы правильные аминокислоты, но с меньшей вероятностью могла бы «посеять» опухоль.

Заключение ученых из проекта Genome основано на изысканиях кишечной палочки E. coli. Целью их работы было создании клеток, устойчивых ко всем типам вирусов и другим патогенным микроорганизмам. В ходе эксперимента ученые внесли в геном микроорганизма E. coli 321 изменение, после чего он стал невосприимчив к вирусным кодонам.

Естественно, модификация генома более сложных организмов, в том числе и человека, потребует больше усилий. «Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений (удалений лишних кодонов) в 20 тысячах человеческих генов», — предполагает профессор университета Гарварда Джорд Черч. Поэтому эксперты настаивают на необходимости развития технологии синтеза генома а не его редактирования.

Отметим, что быстрой и доступной технологии синтеза генома человека пока также не существует. На сегодняшний день синтез около 10 букв ДНК обходиться примерно в $ 1, а человеческий геном имеет 3 миллиарда букв. Естественно сумма в $ 30 миллионов за «написанный» геном «запредельная».