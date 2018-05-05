Диетологи назвали самый лучший заменитель сахара

Они так же вкусны, но при этом не содержат большого количества рафинированного сахара и имеют невысокий гликемический индекс (ГИ).

Гликемический индекс важен для тех, кто должен соблюдать низкокалорийную диету или поддерживать стабильный вес. Дело в том, что при питании продуктами с низким или средним ГИ дольше не наступает чувство голода, а уровень сахара в крови остается стабильным.

Кроме того, сахар из фиников считается более полезным, чем из свеклы или тростника.