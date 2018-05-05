https://telegraf.com.ua/files/2018/05/Screenshot_13-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4045728-dietologi-nazvali-samyiy-luchshiy-zamenitel-sahara.html
Диетологи назвали самый лучший заменитель сахара
02:13 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости шоу бизнеса: Диетологи считают, что людям, склонным помногу употреблять сладости, лучше заменить их финиками.
Они так же вкусны, но при этом не содержат большого количества рафинированного сахара и имеют невысокий гликемический индекс (ГИ).
Эксперты назвали главных врагов мужской потенции
Гликемический индекс важен для тех, кто должен соблюдать низкокалорийную диету или поддерживать стабильный вес. Дело в том, что при питании продуктами с низким или средним ГИ дольше не наступает чувство голода, а уровень сахара в крови остается стабильным.
Медики назвали самые полезные продукты для мужского здоровья
Кроме того, сахар из фиников считается более полезным, чем из свеклы или тростника.
Telegraf.com.ua