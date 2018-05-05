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Диетологи назвали самый лучший заменитель сахара

Финики
02:13 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Диетологи считают, что людям, склонным помногу употреблять сладости, лучше заменить их финиками.

Они так же вкусны, но при этом не содержат большого количества рафинированного сахара и имеют невысокий гликемический индекс (ГИ).

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Гликемический индекс важен для тех, кто должен соблюдать низкокалорийную диету или поддерживать стабильный вес. Дело в том, что при питании продуктами с низким или средним ГИ дольше не наступает чувство голода, а уровень сахара в крови остается стабильным.

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Кроме того, сахар из фиников считается более полезным, чем из свеклы или тростника.

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Новости шоу бизнеса, Заменитель сахара, Здоровье, Новости здоровья, Сахар, Финики.
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