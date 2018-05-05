В косточках содержится много полезных микроэлементов.

По поводу употребления косточек ягод и фруктов существует слишком много заблуждений, утверждают ученые. На самом деле далеко не все косточки плодов вредны для организма, часто их как раз полезно употреблять заодно с мякотью и кожурой. Специалисты составили список ягод и фруктов, косточки которых обладают многими полезными функциями. Например, при склонности к сильным головным болям, по их мнению, целесообразно употреблять в пищу косточки цитрусовых плодов.