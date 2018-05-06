В самый разгар майских праздников, когда отовсюду слышится аромат дымка и шашлыков, будет актуальной тема того, кому нельзя есть мясо.

В самый разгар майских праздников, когда отовсюду слышится аромат дымка и шашлыков, будет актуальной тема того, кому нельзя есть мясо. Как стало известно, ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что треть преждевременных смертей можно предотвратить, если человечество перестанет есть мясо. Они утверждают, что около 30 миллионов смертей в мире, вызванных ожирением, курением, плохим питанием, можно предотвратить.