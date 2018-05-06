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Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией

Группа крови значительно влияет на мужскую потенцию
01:50 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Группа крови значительно влияет на мужскую потенцию.

Наименьшее количество проблем с мужским здоровьем возникало у добровольцев с I группой крови.

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В исследовании приняли участие 350 мужчин в возрасте до 60 лет, которые сталкивались с проблемами в постели. Ученые просили всех сдать анализ крови и выяснили, что те, кто имеют II, III или IV группы крови, чаще других сталкиваются с проблемами мужского здоровья, нежели их ровесники с I группой.

Примечательно, что даже счастливые носители крови I группы, имевшие вредные привычки, не сталкивались с проблемами с потенцией. Так, большинство исследуемых мужчин, которые боролись с подобными недугами, являлись здоровыми носителями II, III или IV группы.

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Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что те, у кого I группа крови, находятся в меньшинстве, и составляют лишь 44%, при этом остальные входят в группу риска.

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Новости шоу бизнеса, Группа крови, Здоровье, Мужское здоровье, Новости здоровья, Потенция.
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