Важно вовремя обратить внимание на проблемы с щитовидной железой для своевременной диагностики и назначения лечения.

Щитовидная железа представляет собой орган бабочковидной формы, который расположен в передней части шеи. Эта железа внутренней секреции влияет почти на все виды обмена веществ в нашем организме и синтезирует несколько гормонов (тироксин, трийодтиронин и кальциотонин). Тироксин (или Т4) и трийодтиронин влияют на функционирование половой, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, регулируют психическую деятельность и контролируют процессы белкового, углеводного и жирового обмена. Особый тип клеток щитовидки выделяет в кровь такой гормон как кальциотонин, который участвует в процессах регуляции уровня кальция в организме. При различных патологиях этой железы внутренней секреции у человека наблюдается существенное ухудшение общего самочувствия и состояния здоровья, т. к. этот небольшой по размерам орган оказывает влияние на многие системы и процессы в организме. Такие изменения вызываются недостаточным или избыточным количеством гормонов щитовидной железы, ее увеличением в размерах или сочетанием двух этих патологических факторов.