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Названа ягода, которая сжигает жир быстрее любых тренировок

Черная смородина
03:02 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Черная смородина - всего два слова, но в них скрыты секреты стройности и красоты.

Пищевые добавки с черной смородиной позволяют сжигать такое же количество жира, как и 4 недели регулярных физических нагрузок. Причем для этого добавки необходимо принимать всего два раза в день в течение недели.

Производимые на основе новозеландской черной смородины пищевые добавки позволяют сжигать жир не хуже регулярных физических нагрузок. Наблюдения показали, что при приеме этих добавок дважды в день на протяжении всего одной недели скорость сжигания жира увеличивается, в среднем, на 27%. У одного из участников эксперимента эта цифра составила 55%. Отметим, что речь идет только о добавках, которые производятся на основе особой черной смородины из Новой Зеландии - именно они участвовали в клинических исследованиях.

Авторы эксперимента полагают, что эти ягоды содержат компоненты полифенолы, способствующие процессам сжигания жира во время физических нагрузок за счёт увеличения кровотока. Ученые из Liverpool John Moores University подчеркнули, что 7 дней - это вовсе не очень большой срок для того, чтобы столкнуться с подобными изменениями. Увеличение скорости сжигания жира на 20% и выше обычно наблюдается при регулярных и очень интенсивных физических нагрузках продолжительностью не менее 4 недель.

Предыдущие исследования ранее установили, что те же самые пищевые добавки из новозеландской чёрной смородины повышают скорость сжигания жира у физически активных мужчин на 21%. И вот теперь аналогичный позитивный эффект отмечен и у женщин. Ученые полагают, что данные добавки могут пойти на пользу жертвам ожирения или пациентам с диабетом второго типа, поскольку у не очень здоровых людей имеется ограниченный объем сжигания жира, по сравнению со здоровыми людьми.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Лишний вес, Новости здоровья, Черная Смородина, Ягода.
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