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Стало известно, какие фрукты нужно есть с косточками

Фрукты
14:03 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В чем польза косточек, рассказали эксперты в области здорового питания.

Гранат, оливки, виноград и цитрусовые необходимо есть вместе с косточками – это очень полезно для здоровья, утверждают ученые. Косточки содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.

По словам диетологов, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.

Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализует работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.

Элементы из косточек винограда очень хорошо влияют на кожу – она станет гладкой и эластичной. Можно также есть семена арбуза, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови.

Косточки цитрусовых помогут тем, кого часто беспокоят головные боли. А ещё они прекрасно помогают восстановить тонус организма.

Что касается яблок, то косточки из этих плодов не рекомендуют употреблять. Ученые отмечают, что семена яблок богатые амигдалином, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.

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Новости шоу бизнеса, Косточки, Питание, Польза, Фрукты, Фрукты с косточками.
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