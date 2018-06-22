Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
Новости: Мощный шторм в Польше: есть погибшие
Мощный шторм в Польше: есть погибшие
Новости: Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости: Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
X

Ученые выяснили, к чему могут привести детские травмы

Дети
23:28 Пт, 22 Июнь 2018 Телеграф
medikforum.ru
Фото: gdefon.com

Новости шоу бизнеса: Влияние стресса, пережитого в возрасте до пяти лет, значительно влияет на мозг как в раннем, так и во взрослом возрасте.

Группа исследователей из Университета Неймегена выяснила: у подростков, переживших психологические травмы в возрасте до пяти лет, объем серого вещества меньше, чем у сверстников, избежавших таких травм. Это, пояснили ученые, говорит об ускоренном развитии головного мозга и его преждевременной зрелости.

Советы, которые помогут снять отечность на лице

В их исследовании приняли участие 37 детей: 15 мальчиков и 22 девочки. Оказалось, что у детей, переживших стрессовые события в раннем возрасте, объем серого вещества в субкортикальных отделах, участвующих в процессах формировании сознания и эмоционального здоровья, а также в области префронтальной коры был уменьшенным.

Эксперты рассказали, как быстро убрать живот

«Пережитый ребенком стресс может не только привести к развитию психических расстройств во взрослом возрасте. Он также значительно влияет на формирование и рост мозга в раннем возрасте, хотя до сих пор не понятно, как именно», - высказались в связи с этим авторы проекта.

Эксперты уточнили, когда лучше принимать душ

По словам ученых, головной мозг отличается пластичностью, то есть, он видоизменяется в процессе взросления и старения. Объем серого вещества в нем начинает уменьшаться в возрасте восьми лет. Его меньший объем в мозгу детей, в прошлом которых имелись психологические травмы, - знак того, мозг взрослеет и стареет у них гораздо быстрее, чем у сверстников.

По лицу человека можно определить его склонность к изменам

В подростковом возрасте стресс, вызванный социальными факторами, наоборот, может тормозить развитие мозга. На этом фоне способны возникать проявления психических расстройств и антисоциального поведения, заметили авторы работы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дети, Детские травмы, Здоровье, Мозг, Новости здоровья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Специалисты рассказали, как быстро избавиться от тяги к сладкому Исследователи: Отключение от Интернета может вредить здоровью Самые полезные соки, которые стоит включить в свой рацион

Последние новости

Назад в прошлое: снимки крутых отцов (Фото) Фильмы, которые цепляют зрителей с первых минут Американская модель поделилась снимками с пляжа
Сегодня читают
01 Суд вынес решение по нардепу Савченко
02 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
03 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
04 Официально. Лунин стал игроком Реала
05 Нигерия комфортно обыграла Исландию и подарила шанс Аргентине
Новости сегодня
02:12 Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии историку Козловскому
00:58 Легендарный игрок "Челси" сравнил Дзюбу с собой
00:46 Живописные дороги, которые приковывают к себе взгляд (Фото)
00:45 Поклонница сборной Бразилии поразила фанатов страстным танцем (Видео)
00:40 Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Врачи назвали источники аллергии
Врачи назвали источники аллергии
Добавить комментарий
0