Ученые выяснили, к чему могут привести детские травмы

Группа исследователей из Университета Неймегена выяснила: у подростков, переживших психологические травмы в возрасте до пяти лет, объем серого вещества меньше, чем у сверстников, избежавших таких травм. Это, пояснили ученые, говорит об ускоренном развитии головного мозга и его преждевременной зрелости.

В их исследовании приняли участие 37 детей: 15 мальчиков и 22 девочки. Оказалось, что у детей, переживших стрессовые события в раннем возрасте, объем серого вещества в субкортикальных отделах, участвующих в процессах формировании сознания и эмоционального здоровья, а также в области префронтальной коры был уменьшенным.

«Пережитый ребенком стресс может не только привести к развитию психических расстройств во взрослом возрасте. Он также значительно влияет на формирование и рост мозга в раннем возрасте, хотя до сих пор не понятно, как именно», - высказались в связи с этим авторы проекта.

По словам ученых, головной мозг отличается пластичностью, то есть, он видоизменяется в процессе взросления и старения. Объем серого вещества в нем начинает уменьшаться в возрасте восьми лет. Его меньший объем в мозгу детей, в прошлом которых имелись психологические травмы, - знак того, мозг взрослеет и стареет у них гораздо быстрее, чем у сверстников.

В подростковом возрасте стресс, вызванный социальными факторами, наоборот, может тормозить развитие мозга. На этом фоне способны возникать проявления психических расстройств и антисоциального поведения, заметили авторы работы.