Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
Новости: В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
Новости: ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
Новости: Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
X

Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют

Измена
06:51 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Самая высокая вероятность измен существует, если возраст партнера приближается к определенной круглой дате.

Проблема растущего числа разводов во всем мире спровоцировала проведение множества исследований на тему причин и провокаторов распада семьи и потери интереса партнеров друг к другу.

По лицу человека можно определить его склонность к изменам

За последние десятилетия было сделано колоссальное количество выводов касательно мотивов побуждающих пары расставаться. Среди них самыми частыми называют измену, вредные привычки партнера (алкоголизм или наркозависимость), бесплодие, компьютерную зависимость, финансовые проблемы, несовместимость по расовым, национальным, религиозным и прочим убеждениям, а так же физическое насилие в семье.

Эксперты рассказали, как быстро убрать живот

Поскольку измене является самой частой причиной разрыва брачных уз, американские исследователи решили уделить особое внимание изучению факторов сопутствующих супружеской неверности.

Специалисты назвали 3 самые главные причины ухудшения зрения

Недавнее изыскание продемонстрировало, что самая высокая вероятность измен существует, если возраст партнера приближается к определенной круглой дате. Люди, которым 29, 39 или 49 лет, чувствуют, что скоро завершится очередной важный этап их жизни, и у них появляется ощущение, что они чего-то не успели сделать или достичь, жить кажется им не такой полной, как хотелось бы. В такие переломные этапы люди чаще решаются на перемены и эксперименты, в том числе и в сексуальном и партнерском плане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Измена, Новости здоровья, Отношения, Семья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Природные средства, которые помогут лечить солнечные ожоги Эксперты поделились, как решить проблему одиночества Диетологи рассказали, как похудеть без ограничений в еде и упражнений

Последние новости

Судьба-шутница: уморительные картинки на тему "неприятности случаются" Начались испытания уникального грузовика украинского производства (Видео) Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ, который не был принят на вооружение
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Суд вынес решение по нардепу Савченко
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
05 Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости сегодня
07:38 Крутые дизайнерские идеи, которые украсили городские улицы (Фото)
07:29 Теннис. Стаховский - полуфиналист турнира в Англии
07:23 Гороскоп на сегодня, 23 июня 2018: все знаки зодиака
06:47 Канада осудила расправу над демонстрантами в Никарагуа
06:38 В Луганской области на границе с Россией задержали два грузовика с контрабандой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Рецепт дня: клубничный десерт
Рецепт дня: клубничный десерт
Добавить комментарий
0