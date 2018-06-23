Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют
Новости шоу бизнеса: Самая высокая вероятность измен существует, если возраст партнера приближается к определенной круглой дате.
Проблема растущего числа разводов во всем мире спровоцировала проведение множества исследований на тему причин и провокаторов распада семьи и потери интереса партнеров друг к другу.
По лицу человека можно определить его склонность к изменам
За последние десятилетия было сделано колоссальное количество выводов касательно мотивов побуждающих пары расставаться. Среди них самыми частыми называют измену, вредные привычки партнера (алкоголизм или наркозависимость), бесплодие, компьютерную зависимость, финансовые проблемы, несовместимость по расовым, национальным, религиозным и прочим убеждениям, а так же физическое насилие в семье.
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Поскольку измене является самой частой причиной разрыва брачных уз, американские исследователи решили уделить особое внимание изучению факторов сопутствующих супружеской неверности.
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Недавнее изыскание продемонстрировало, что самая высокая вероятность измен существует, если возраст партнера приближается к определенной круглой дате. Люди, которым 29, 39 или 49 лет, чувствуют, что скоро завершится очередной важный этап их жизни, и у них появляется ощущение, что они чего-то не успели сделать или достичь, жить кажется им не такой полной, как хотелось бы. В такие переломные этапы люди чаще решаются на перемены и эксперименты, в том числе и в сексуальном и партнерском плане.