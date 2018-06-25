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Мужское либидо разбудит трава

Мужское здоровье
05:05 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Растение семейства бобовых может сделать вашу сексуальную жизнь на четверть более острой и интенсивной.

Пажитник часто добавляют в приправу карри для создания еще более характерного вкуса. Но оказывается, это растение может сделать более острым не только карри, но и нашу сексуальную жизнь. Исследователи выяснили, что принимающие пажитник представители сильного пола вправе рассчитывать на увеличение своего мужского либидо выше 25%.

Сотрудники Центра интегративной клинической и молекулярной медицины в австралийском Брисбене попросили 60 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет принимать экстракт пажитника в течение полутора месяцев дважды в день. Для оценки их уровня мужского либидо исследователи разработали специальную шкалу, с помощью которой фиксировали изменения после трех и шести недель наблюдений.

В конце исследования средний рост либидо у испытуемых составил от 16,1 до 20,6 пунктов или 28%. А вот в контрольной группе, где мужчины принимали пустышки, уровень либидо, напротив, упал.

Пажитник содержит компоненты сапонины, и ученые полагают, что они стимулируют производство мужских половых гормонов, включая тестостерон. "Наше исследование показало существенное увеличение сексуальных функций и непосредственно качества секуальной жизни после применения пажитника", - говорится в заявлении австралийских ученых.

Пажитник является весьма популярной растительной культурой в Азии, он довольно широко используется в индийской кухне. Его листьями и семенами лечили лихорадку еще во времена существования Древнего Египта.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Мужское здоровье, Новости здоровья, Пажитник.
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